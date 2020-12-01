Во время теракта в Кабуле пострадали российские дипломаты

Сотрудники российского посольства пострадали при подрыве автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве в Кабуле. Они получили легкую контузию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Российская сторона потребовала провести расследование по этому инциденту.
Инцидент произошел 1 декабря около российского посольства в Кабуле, сообщает RT. «Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Кроме того, представитель МИД сообщила, что атака могла быть направлена против автомобиля афганских сил безопасности. Но нельзя исключить, что целью террористов могли стать представители российской дипмиссии.
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