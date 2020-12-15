15 декабря 2020

Ученые развеяли самый распространенный миф о коронавирусе

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Специалисты из Тель-Авивского университета проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция не приводит к полной потере слуха. К такому выводу пришли израильские ученые.

Специалисты из Тель-Авивского университета проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха. В опыте также принимала участие контрольная группа здоровых людей. «COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», — пишет EurekAlert. По словам ученых, потеря слуха является временным симптомом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.

Ранее доктор Мясников назвал антибиотики, приводящие к глухоте. Среди них — «Гентамицин» и другие лекарственные средства из группы аминогликозидов. Мочегонные лекарства также могут стать причиной потери слуха, например «Фуросемид». Телеведущий объяснил, что такой вид препаратов воздействуют на слуховой нерв. Также ухудшение слуха может возникнуть из-за противогрибковых препаратов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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