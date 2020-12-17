17 декабря 2020

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили договор о сотрудничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия
МВД Белорусии и Росгвардия договорились о сотрудничестве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный еще 19 ноября документ был опубликован на правовом портале Белоруссии.

«Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрана особо важных и режимных объектов», — говорится в документе. Также в списке — обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности и развитие спортивных и культурных связей.

Что касается формы такого сотрудничества, в документе речь идет об обмене опытом, проведении консультаций, семинаров и конференций, проведение совместных учений, участие в статусе наблюдателей в омандно-штабных и тактико-специальных учениях. Также в соглашении указана научно-исследовательская деятельность, обмен законодательными актами и литературой, создание совместных рабочих групп.

9 августа в Белорусии прошли выборы президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Однако сразу после оглашения результатов в стране начались массовые протесты. Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений, политолог Дмитрий Болкунец в беседе с URA.RU предположил, что заданный белорусскими активистами тренд на радикализацию протеста грозит повторением украинских событий 2014 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...