МВД Белоруссии и Росгвардия заключили договор о сотрудничестве

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный еще 19 ноября документ был опубликован на правовом портале Белоруссии.
«Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрана особо важных и режимных объектов», — говорится в документе. Также в списке — обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности и развитие спортивных и культурных связей.
Что касается формы такого сотрудничества, в документе речь идет об обмене опытом, проведении консультаций, семинаров и конференций, проведение совместных учений, участие в статусе наблюдателей в омандно-штабных и тактико-специальных учениях. Также в соглашении указана научно-исследовательская деятельность, обмен законодательными актами и литературой, создание совместных рабочих групп.
9 августа в Белорусии прошли выборы президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Однако сразу после оглашения результатов в стране начались массовые протесты. Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений, политолог Дмитрий Болкунец в беседе с URA.RU предположил, что заданный белорусскими активистами тренд на радикализацию протеста грозит повторением украинских событий 2014 года.
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