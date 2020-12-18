После пресс-конференции президента России пользователи обнаружили новый перевод известной фразы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сервисе Google-переводчик появился новый перевод популярной фразы. Теперь фраза «господин президент» переводится, как «Владимир Владимирович».

Фраза «thank you, mr president» дословно переводится, как «спасибо, господин президент». Однако переводчик сервиса Google переводит эту фразу, как «Спасибо, Владимир Владимирович». Такой перевод действителен только при написании с заглавных букв и соответствующей пунктуации. Иначе фраза переводится дословно.

Ранее политолог Владимир Корнилов заметил эту странность и опубликовал у себя в Twitter соответствующую фразу, пишет « Царьград ». При этом «Пятый канал» отмечает, что новый перевод появился в сервисе через несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Фраза переводится подобным образом только при соблюдении заглавных букв и пунктуациии Скрин Google