Стоимость сентябрьских свиных фьючерсов составила 323 659 рублей за тонну Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Нефтяные фьючерсы с начала года продолжают расти в цене. На курс углеводородов влияют и ожидания развития стимулирующих мер от администрации нового президента США Джо Байдена, и планы Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу. Так, нефть марки Brent достигла отметки в 55 (+1,91% за сутки) долларов за баррель, что стало рекордным показателем с февраля прошлого года. Техасская WTI также укрепилась в цене на 3,72% — до 52,72 долларов за баррель.

Рост нефтяных фьючерсов не оказал существенного влияния на курс российской валюты. По состоянию на 8 января доллар закрепился на отметке в 73,88 рублей, евро за сутки прибавил в цене 11 копеек и торгуется за 90,79 рублей.

Ситуация в России

Потери российских пенсионеров из-за отмены индексации выплат с 2016 года составили более триллиона рублей. По словам экономиста Игоря Николаева, в случае, если систему индексации не возобновят, к 2022 году эта сумма возрастет до двух триллионов.

Большинство мер финансовой поддержки РФ, заложенных в план восстановления экономики страны, выполняется в полном объеме . Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ростех отчитался о триллионной выручке за 2020 год. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, несмотря на пандемию, выручка Ростеха составила 1,8 триллионов рублей. Он также выразил надежду, что в текущем году доход корпорации превысит сумму в два триллиона.

Ситуация в мире

В Китае появились фьючерсы на свиней . С целью создания четкого механизма ценообразования на данных животных, власти страны запустили специализированную биржу. В настоящее время стоимость сентябрьских и декабрьских свиных фьючерсов составила 28 290 юаней за тонну (323 659 рублей).

Новоизбранный президент США Джо Байден намерен вложить в экономику страны «триллионы» долларов. По его словам, в настоящее время такие суммы необходимы для финансовой поддержки.

Мнения экспертов

Восстановлению российской экономики после коронакризиса поспособствуют снижение роли государства и ослабление контроля с его стороны. Таким мнением с URA.RU поделились ведущие российские экономисты.