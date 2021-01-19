В Госдуме объяснили выгоду для РФ от срыва «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Депутат Олег Нилов уверен, что из-за снижения экспорта газа в России подешевеют тарифы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Срыв строительства газопровода «Северный поток-2» обернется для России снижением тарифов на топливо. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов.

«У каждой медали есть две стороны. Ни на Украину, ни в Европу — весь газ пригодится в России-матушке. Чтобы электричество стоило одну копейку, как когда-то. У нас будут такие тарифы на газ, на электричество, на тепло», — высказался Нилов в эфире программы «60 минут».

По словам Нилова, из-за высоких тарифов на топливо и коммунальные услуги россияне не могут зарабатывать и жить обеспеченно. Однако ведущая передачи Ольга Скабеева отметила, что треть бюджета страны формируется за счет поступлений от продажи нефти и газа, поэтому отказаться от экспорта не выйдет.

Ранее в «Газпроме» заявили, что строительство трубопровода «Северный поток-2» могут приостановить из-за политического давления, передает «Национальная служба новостей». Как считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, новые санкции США по «Северному потоку — 2» могут застопорить, но не остановить строительство газопровода, пишет агентство Nation News.

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