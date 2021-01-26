Страны G7 призвали Москву освободить Навального

Главы МИД стран «большой семерки» — G7 — призвали российские власти освободить блогера Алексая Навального. Соответствующие требования изложены в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте МИДа Германии.
«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», — говорится в публикации. Также главы МИД выразили обеспокоенность задержанием «тысяч мирных демонстрантов и журналистов» и призвали РФ соблюдать международные и внутренние обязательства и освободить тех, кто был задержан во время несанкционированных протестов 23 января.
К слову, задержания протестующих в США 6 января представители G7 проигнорировали. Н одна из указанных стран не призывала освободить задержанных, хотя в Вашингтоне протестующие тоже вступали в конфликт с правоохранителями. Ранее стало известно, что по итогам беспорядков на митингах, прошедших в России 23 января, возбуждено 20 уголовных дел.
Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Его предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера.
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