Подписчики Дани Милохина смогут принять участие в съемках клипа на трек «Выдыхаю боль» Фото: Instagram Дани Милохина

Блогер Даня Милохин предложил подписчикам принять участие в съемках будущего клипа на трек «Выдыхаю боль». Однако к фанатам предъявляются два условия.

«Кто хочет сниматься в моем клипе, пишите под мой последний пост. И сейчас я буду выбирать кучу-кучу людей», — сказал Милохин в сторис. При этом принять участие в отборе могут только жители Москвы.

Попасть на съемки клипа можно и через TikTok, отметил блогер. «Снимайте видосик под мой трек в тикток. Буду выбирать и оттуда. Поторопитесь, зайки», — добавил Милохин. Тиктокер предупредил, что тем, кто попадет на съемки, придется сдавать телефоны, чтобы кадры не слили до релиза.

Ранее Милохин в подкасте у блогера Эльдара Джарахова рассказал, что в 17 украл у друга телефон. Также он вспомнил, какой была его жизнь до популярности и назвал свои главные жизненные принципы.