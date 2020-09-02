Химик о ситуации с Навальным: «„Новичка“ не существует»

Блогер Алексей Навальный не мог отравиться веществом семейства яда «Новичок», потому что такой группы веществ не существует — это абстрактное название. Об этом рассказал кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев.
«Семейства „Новичка“ нет, такого вещества „Новичок“ нет, это такое название придуманное, обывательское, поэтому о семействе говорить нельзя», — цитирует РИА «Новости» Гладышева. Он призвал немецких медиков назвать конкретное вещество, которым отравился Навальный.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил, что до вывоза Навального в Германию следов яда в его организме обнаружено не было. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России не предоставили доказательств отравления Навального.
Навальному стало плохо 20 августа о время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи из Германии доставили его в берлинскую больницу «Шарите». Там заявили о том, что Навальный отравился веществом из семейства яда «Новичок». Российские криминалисты заявили, что в организме блогера и на его одежде следов яда не было.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.