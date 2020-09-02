Химик о ситуации с Навальным: «„Новичка“ не существует»

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Химик Гладышев призвал немецких медиков сообщить точное название яда, которым предположительно отравился Навальный Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный не мог отравиться веществом семейства яда «Новичок», потому что такой группы веществ не существует — это абстрактное название. Об этом рассказал кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев.

«Семейства „Новичка“ нет, такого вещества „Новичок“ нет, это такое название придуманное, обывательское, поэтому о семействе говорить нельзя», — цитирует РИА «Новости» Гладышева. Он призвал немецких медиков назвать конкретное вещество, которым отравился Навальный.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил, что до вывоза Навального в Германию следов яда в его организме обнаружено не было. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России не предоставили доказательств отравления Навального.

Навальному стало плохо 20 августа о время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи из Германии доставили его в берлинскую больницу «Шарите». Там заявили о том, что Навальный отравился веществом из семейства яда «Новичок». Российские криминалисты заявили, что в организме блогера и на его одежде следов яда не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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