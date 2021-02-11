11 февраля 2021

Российские студенты-медики пожаловались на невыплату стипендий

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентов медицинских вузов в январе оставили без стипендии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты-медики из разных регионов России пожаловались на невыплату январских стипендий. По подсчетам Всероссийского студенческого союза (ВВС), без денег остались десятки тысяч учащихся медицинских вузов.

С жалобами на задержку январских стипендий в ВСС обратились студенты-медики из 12 регионов, в том числе и из Свердловской области, пишут «Известия». В студенческом профсоюзе отмечают, что некоторые студенты ждут стипендий более двух недель, что нарушает «принцип ежемесячности», когда деньги должны поступать каждый календарный месяц. «Мы выявили 19 университетов, подведомственных Минздраву, где задержали стипендии. Задержки были на полторы—две недели и больше. Выплата регламентируется приказом Минобрнауки. Однако в Минздраве, в ведении которого находятся эти учебные заведения, похоже, произошел какой-то системный сбой», — рассказал председатель ВСС Олег Цапко.

В ВСС отмечают, что речь может идти о 40 тысячах студентах, не получивших стипендии. Многие из них получают социальные и повышенные стипендии (10-20 тысяч рублей) и буквально живут на эти деньги. Сейчас союз намерен обратиться за разъяснением ситуации в Минздрав и Минобрнауки.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты Тюменского государственного медицинского университета возмущены задержкой стипендий. Согласно письму финансово-экономического управления университета, деньги в вуз не поступили из-за отсутствия своевременного финансирования. Деньги на счета учащихся вуза обещали перечислить до 1 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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