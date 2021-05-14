Открытие авиасообщения между Грецией и Россией может сказаться на ценах полетов в другие страны. Об этом сообщил член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов.
«Думаю, что цены немного упадут на Кубу, в Эмираты. Но несущественно. Первые самолеты вылетели на Кипр и в Тунис, но рейсы пока грузопассажирские, статус по ним непонятен. Если рейсы на Кипр и в Тунис перейдут в режим регулярных, то, скорее всего, вкупе с Грецией цена пойдет резко вниз», — сообщил он в беседе с радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что Греция отменила обязательный двухнедельный карантин для приезжающих россиян. Однако гости должны предоставить информацию о вакцинации «Спутником V» или китайским препаратом, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они уже переболели. Страна открывает свой туристический рынок для зарубежных туристов 15 мая.
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