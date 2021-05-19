Россия попросила своих союзников не размещать войска США

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Сергей Нарышкин надеется, что союзники ОДКБ не пойдут на такой шаг Фото:

Россия надеется, что её союзники по Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не будут размещать у себя американские войска. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут на размещение у себя американских войск, выводимых из Афганистана», — цитирует Нарышкина telegram-канал РИА «Новости». В ОДКБ помимо России входят Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Администрация США заявила, что выведет американские войска из Афганистана в период с 1 мая по 11 сентября. При этом они считают, что данная мера может привести к эскалации насилия, террористическим актам и ухудшению в области соблюдения прав человека. Сейчас Центральное командование США оценивает степень завершения процесса вывода войск в 13—20%, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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