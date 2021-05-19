Россия попросила своих союзников не размещать войска США

Россия надеется, что её союзники по Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не будут размещать у себя американские войска. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Россия надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут на размещение у себя американских войск, выводимых из Афганистана», — цитирует Нарышкина telegram-канал РИА «Новости». В ОДКБ помимо России входят Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Администрация США заявила, что выведет американские войска из Афганистана в период с 1 мая по 11 сентября. При этом они считают, что данная мера может привести к эскалации насилия, террористическим актам и ухудшению в области соблюдения прав человека. Сейчас Центральное командование США оценивает степень завершения процесса вывода войск в 13—20%, сообщает RT.
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