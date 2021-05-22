В Африке из-за вулкана эвакуируют город-миллионник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго — начал извергаться. Власти объявили об эвакуации города Гома, в котором проживает около 1,5 миллионов человек.

«Его лава может двигаться очень быстро — до 96 км/ч. Вулкан расположен на востоке Конго — возле города Гома, где проживает 1,5 млн человек. Они под угрозой, поэтому власти объявили эвакуацию. Люди в панике», — передает Telegram-канал Mash.

В последний раз извержение вулкана Ньирагонго происходило в 2002 году, передает « Царьград ». При этом одно из самых сильных извержений зафиксировано в 1977 году, тогда погибли более 600 человек.