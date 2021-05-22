22 мая 2021

В Африке извергающийся вулкан угрожает мегаполису. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
В Африке из-за вулкана эвакуируют город-миллионник Фото:

Один из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго — начал извергаться. Власти объявили об эвакуации города Гома, в котором проживает около 1,5 миллионов человек.

«Его лава может двигаться очень быстро — до 96 км/ч. Вулкан расположен на востоке Конго — возле города Гома, где проживает 1,5 млн человек. Они под угрозой, поэтому власти объявили эвакуацию. Люди в панике», — передает Telegram-канал Mash.

В последний раз извержение вулкана Ньирагонго происходило в 2002 году, передает «Царьград». При этом одно из самых сильных извержений зафиксировано в 1977 году, тогда погибли более 600 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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