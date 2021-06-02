В центре Карнеги назвали главную ошибку РФ в отношениях с Киевом

России не хватает квалифицированных украинских кадров Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Властям Российской Федерации в 2013—2014 годах не нужно было вмешиваться в события на Украине. Став сторонним наблюдателем, а не прямым участником, Россия могла бы пользоваться своим положением, считает Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

«Можно было бы предоставить событиям на Украине идти своим чередом и использовать их результаты с пользой для себя. Москва в 2013 году могла бы решить: пусть Украина, если она того желает, в полной мере хлебнет европейской ассоциации. После этого там неизбежно разовьются социально-политические процессы, которые Россия, не вмешиваясь в них, будет внимательно отслеживать и использовать в своих интересах», — рассказал он в интервью изданию « Коммерсант ».

Он также убежден, что главный украинский ресурс для России — квалифицированные кадры в научно-технической и производственной сферах. Из-за сотрудничества со странами ЕС и ухудшением отношений между РФ и Украиной они остались бы без работы и уехали зарабатывать в РФ.

В свою очередь, украинский политик Владимир Олейник назвал главной ошибкой Украины отказ от торговых отношений с Россией. В настоящий момент из-за этого современная Украина не проводит самостоятельную политику, так как превратилась в колонию США. Эксперт убежден, что ситуация стала катастрофой для ее экономики, напоминают Nation News. С ним согласился первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Помимо этого, он отметил, что простые люди не понимают той политики, которая проводится украинскими властями, передает телеканал 360.