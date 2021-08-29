В Альянсе турагентств сообщили о выгодных турах в Египет из РФ

Появление прямых рейсов из 49 российских городов поможет частично удовлетворить спрос туристов, считает Наталия Осипова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Цены на отдых в Египет станут доступнее для жителей российских регионов, где появились прямые рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейха. Об этом URA.RU рассказали вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Очень влияет, что вылеты не только из Москвы, но и из регионов. Это очень важно. Для людей, которые живут в регионах, цена будет ниже, потому что лететь через Москву транзитом — это дороже. Как минимум сэкономят на стоимости билетов до столицы и обратно», — сказала Наталия Осипова.

Она подчеркнула, что резкого снижения стоимости самого турпакета ожидать не стоит. Появление прямых рейсов из 49 российских городов поможет частично удовлетворить спрос туристов. С ней согласился Дмитрий Горин. «Это, естественно, экономия существенная, но рейсов из регионов недостаточно. Мы анализировали спрос из городов, и в Ростове-на-Дону нужен не один рейс в Шарм-эль-Шейх и один Хургаду, а пять-шесть рейсов в неделю. И это только из этого города», — объяснил вице-президент АТОР.

Также он назвал условие дальнейшего снижения стоимости отдыха на египетских курортах. «Когда откроют чартеры, можно предположить, что цена скорректируется в меньшую сторону на прямых рейсах из городов России», — подчеркнул Горин.

Авиакомпании получили разрешения на прямые рейсы из 49 регионов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В Москве же увеличили число перелетов до курортов Египта с 5 до 15 в неделю.