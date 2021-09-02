Вассерман предложил выплатить компенсацию советским вкладчикам

Анатолий Вассерман призвал потратить прибыль банков на выплаты советским вкладчикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нужно направить прибыль банков на компенсацию утраченных сбережений советских вкладчиков. Такую идею предложил публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

«За каждый советский рубль, обесценившийся из-за гиперинфляции в 1990-е годы, вкладчику надо выплатить по 500 российских рублей. При этом одна выплата не должна превышать 1 млн рублей», — цитирует Вассермана «Федеральное агентство новостей».

Банки в РФ могут заработать за год более 2 трлн рублей. Прибыль Сбербанка может составить половину этой суммы — 1 трлн рублей. По предположению Вассермана, именно Сбербанку по силам выплатить дивиденды на компенсацию. Политический аналитик предложил принять закон, по которому компенсация будет произведена из расчета 1 советский рубль — 500 российских рублей.

По такому закону выплачивать будут не более 1 млн рублей. Вассермана поддержали председатель Президиума политсовета партии «Родина» Марина Костычева и заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова.

Ранее URA.RU сообщало, что выплаты по вкладам, помещенным в Сбербанк до 20 июня 1991 года, будут заморожены до 1 января 2024 года. Выплата компенсаций по вкладам приостанавливается каждый год с 2003 года. Согласно закону, принятому в 1995 году, вклады россиян, помещенные в Сбербанк РФ до 20 июня 1991 года, должны быть компенсированы.