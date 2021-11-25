Вирусолог рассказал о проблемах с выдачей QR-кодов непривитым

Сергей Нетесов объяснил, почему выдавать QR-код по уровню антител — плохая идея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Минздрав России должен сформировать комиссию из ученых-иммунологов и вирусологов, чтобы определить метод для выдачи QR-кодов гражданам, которые «неофициально» переболели COVID. Об этом рассказал завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.

«Необходимо, чтобы Минздрав России сформировал авторитетную комиссию из ученых-иммунологов и вирусологов. Они проведут сравнительную оценку всех имеющихся сейчас тест-систем на антитела и выберут те из них, которые дают воспроизводимые и похожие результаты, и проверят, что за антитела они выявляют и являются ли они нейтрализующими вирус. Только так можно решить, какие тест-системы надо использовать», — рассказал «Ридусу» Нетесов.

По словам вирусолога, система иммунитета состоит из трех компонентов, которые необходимо исследовать. «Сейчас мы проверяем только один компонент иммунитета — антитела, потому что для проверки клеточного иммунитета нужно в 30-40 раз больше денег потратить. Такой тест будет в районе 50 тысяч рублей стоить. И это не делается в обычных лабораториях, а только в НИИ», — подчеркнул вирусолог.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что привитый человек даже в случае заболевания носит вирус более короткое время, и доза выделяемого вируса у вакцинированного намного ниже. По словам профессора, переболевшие COVID подвержены повторному заболеванию, поскольку специфический иммунитет снижается за 6-9 месяцев, уточняет Life .