11 января 2022

Офицер Минобороны рассказал о многомилионных взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Общий ущерб, нанесенный оборонному ведомству — 650 млн руб. Фото:

Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего сотрудника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Алексею Пожидаеву, который рассказал следствию о взятках в оборонном ведомстве. Причиненный ущерб оценивается в 650 млн рублей.

«Группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Предприниматель договорился, что через господина Пожидаева он за вознаграждение будет получать из управления служебную информацию о планируемых в нем закупках (суммах будущих сделок, номенклатуре, технических условиях на товары, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования», — сообщает «Коммерсантъ» версию следствия.

Отмечается, что обвинение в коррупции с Пожидаева сняли, т. к. он рассказал следствию о взятках. Суд назначил бывшему офицеру три года и три месяца колонии, также Пожидаев должен возместить ущерб в сумме 650 млн руб., нанесенный ведомству.

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Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего сотрудника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Алексею Пожидаеву, который рассказал следствию о взятках в оборонном ведомстве. Причиненный ущерб оценивается в 650 млн рублей. «Группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Предприниматель договорился, что через господина Пожидаева он за вознаграждение будет получать из управления служебную информацию о планируемых в нем закупках (суммах будущих сделок, номенклатуре, технических условиях на товары, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования», — сообщает «Коммерсантъ» версию следствия. Отмечается, что обвинение в коррупции с Пожидаева сняли, т. к. он рассказал следствию о взятках. Суд назначил бывшему офицеру три года и три месяца колонии, также Пожидаев должен возместить ущерб в сумме 650 млн руб., нанесенный ведомству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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