Офицер Минобороны рассказал о многомилионных взятках

12 января 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Общий ущерб, нанесенный оборонному ведомству — 650 млн руб. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего сотрудника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Алексею Пожидаеву, который рассказал следствию о взятках в оборонном ведомстве. Причиненный ущерб оценивается в 650 млн рублей. «Группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Предприниматель договорился, что через господина Пожидаева он за вознаграждение будет получать из управления служебную информацию о планируемых в нем закупках (суммах будущих сделок, номенклатуре, технических условиях на товары, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования», — сообщает « Коммерсантъ » версию следствия. Отмечается, что обвинение в коррупции с Пожидаева сняли, т. к. он рассказал следствию о взятках. Суд назначил бывшему офицеру три года и три месяца колонии, также Пожидаев должен возместить ущерб в сумме 650 млн руб., нанесенный ведомству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего сотрудника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Алексею Пожидаеву, который рассказал следствию о взятках в оборонном ведомстве. Причиненный ущерб оценивается в 650 млн рублей. «Группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Предприниматель договорился, что через господина Пожидаева он за вознаграждение будет получать из управления служебную информацию о планируемых в нем закупках (суммах будущих сделок, номенклатуре, технических условиях на товары, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования», — сообщает «Коммерсантъ» версию следствия. Отмечается, что обвинение в коррупции с Пожидаева сняли, т. к. он рассказал следствию о взятках. Суд назначил бывшему офицеру три года и три месяца колонии, также Пожидаев должен возместить ущерб в сумме 650 млн руб., нанесенный ведомству.