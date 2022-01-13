Инфекционист обвинил непривитых в появлении новых штаммов COVID. «Плацдарм для эволюции вируса»

14 января 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Риск появления нового штамма коронавируса у невакцинированных людей выше, чем у прошедших вакцинацию. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. «Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — рассказал Владимир Чуланов в интервью РБК. Он отметил, что шансы на окончание пандемии зависят от людей. «Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на „Омикроне“», — резюмировал инфекционист. Ранее сообщалось, что главный инфекционист Москвы Николай Малышев назвал причину появления новых штаммов коронавируса. Вирусолог Петр Чумаков назвал версию появления штамма «Омикрон». Ученые допустили появление коронавируса-мутанта. Иммунолог назвал срок появления нового штамма COVID-19. Врач назвал факторы, влияющие на уровень заболеваемости коронавирусом, пишет RT.