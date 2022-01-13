13 января 2022

Инфекционист обвинил непривитых в появлении новых штаммов COVID. «Плацдарм для эволюции вируса»

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По словам Владимира Чуланова, из-за непривитых людей появятся десятки новых штаммов COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Риск появления нового штамма коронавируса у невакцинированных людей выше, чем у прошедших вакцинацию. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — рассказал Владимир Чуланов в интервью РБК.

Он отметил, что шансы на окончание пандемии зависят от людей. «Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на „Омикроне“», — резюмировал инфекционист.

Ранее сообщалось, что главный инфекционист Москвы Николай Малышев назвал причину появления новых штаммов коронавируса. Вирусолог Петр Чумаков назвал версию появления штамма «Омикрон». Ученые допустили появление коронавируса-мутанта. Иммунолог назвал срок появления нового штамма COVID-19. Врач назвал факторы, влияющие на уровень заболеваемости коронавирусом, пишет RT.

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Риск появления нового штамма коронавируса у невакцинированных людей выше, чем у прошедших вакцинацию. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. «Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — рассказал Владимир Чуланов в интервью РБК. Он отметил, что шансы на окончание пандемии зависят от людей. «Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на „Омикроне“», — резюмировал инфекционист. Ранее сообщалось, что главный инфекционист Москвы Николай Малышев назвал причину появления новых штаммов коронавируса. Вирусолог Петр Чумаков назвал версию появления штамма «Омикрон». Ученые допустили появление коронавируса-мутанта. Иммунолог назвал срок появления нового штамма COVID-19. Врач назвал факторы, влияющие на уровень заболеваемости коронавирусом, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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