Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия на протяжении долгого времени пытается дестабилизировать ситуацию в мире, расстроив отношения между государствами и нарушив единство внутри стран. Об этом Блинкен сообщил на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины. Я считаю, что одна из давних целей Москвы — попытаться посеять разногласия между странами и внутри них, и мы просто не можем позволить и не позволим ей сделать это», — заявил госсекретарь секретарь США.
Помимо этого Блинкен обратил внимание на то, что на украинской границе находится порядка 100 000 российских военнослужащих. Госсекретарь подчеркнул всецелою поддержку США в отстаивании Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.
19 января в Киеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Владимира Зеленского. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что прилетел на Украину по поручению президента США Джо Байдена с целью выражения поддержки и решения вопросов по дальнейшему взаимодействию с Россией.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия на протяжении долгого времени пытается дестабилизировать ситуацию в мире, расстроив отношения между государствами и нарушив единство внутри стран. Об этом Блинкен сообщил на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины. Я считаю, что одна из давних целей Москвы — попытаться посеять разногласия между странами и внутри них, и мы просто не можем позволить и не позволим ей сделать это», — заявил госсекретарь секретарь США. Помимо этого Блинкен обратил внимание на то, что на украинской границе находится порядка 100 000 российских военнослужащих. Госсекретарь подчеркнул всецелою поддержку США в отстаивании Украиной своего суверенитета и территориальной целостности. 19 января в Киеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Владимира Зеленского. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что прилетел на Украину по поручению президента США Джо Байдена с целью выражения поддержки и решения вопросов по дальнейшему взаимодействию с Россией.