В Госдепе раскрыли планы РФ на мировой арене. «Не позволим ей сделать это»

20 января 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Россия хочет дестабилизировать отношения между странами и внутри них, считает Блинкен Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия на протяжении долгого времени пытается дестабилизировать ситуацию в мире, расстроив отношения между государствами и нарушив единство внутри стран. Об этом Блинкен сообщил на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины. Я считаю, что одна из давних целей Москвы — попытаться посеять разногласия между странами и внутри них, и мы просто не можем позволить и не позволим ей сделать это», — заявил госсекретарь секретарь США. Помимо этого Блинкен обратил внимание на то, что на украинской границе находится порядка 100 000 российских военнослужащих. Госсекретарь подчеркнул всецелою поддержку США в отстаивании Украиной своего суверенитета и территориальной целостности. 19 января в Киеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Владимира Зеленского. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что прилетел на Украину по поручению президента США Джо Байдена с целью выражения поддержки и решения вопросов по дальнейшему взаимодействию с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия на протяжении долгого времени пытается дестабилизировать ситуацию в мире, расстроив отношения между государствами и нарушив единство внутри стран. Об этом Блинкен сообщил на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины. Я считаю, что одна из давних целей Москвы — попытаться посеять разногласия между странами и внутри них, и мы просто не можем позволить и не позволим ей сделать это», — заявил госсекретарь секретарь США. Помимо этого Блинкен обратил внимание на то, что на украинской границе находится порядка 100 000 российских военнослужащих. Госсекретарь подчеркнул всецелою поддержку США в отстаивании Украиной своего суверенитета и территориальной целостности. 19 января в Киеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Владимира Зеленского. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что прилетел на Украину по поручению президента США Джо Байдена с целью выражения поддержки и решения вопросов по дальнейшему взаимодействию с Россией.