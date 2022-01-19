19 января 2022

В Госдепе раскрыли планы РФ на мировой арене. «Не позволим ей сделать это»

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
Россия хочет дестабилизировать отношения между странами и внутри них, считает Блинкен Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия на протяжении долгого времени пытается дестабилизировать ситуацию в мире, расстроив отношения между государствами и нарушив единство внутри стран. Об этом Блинкен сообщил на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины. Я считаю, что одна из давних целей Москвы — попытаться посеять разногласия между странами и внутри них, и мы просто не можем позволить и не позволим ей сделать это», — заявил госсекретарь секретарь США.

Помимо этого Блинкен обратил внимание на то, что на украинской границе находится порядка 100 000 российских военнослужащих. Госсекретарь подчеркнул всецелою поддержку США в отстаивании Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

19 января в Киеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Владимира Зеленского. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что прилетел на Украину по поручению президента США Джо Байдена с целью выражения поддержки и решения вопросов по дальнейшему взаимодействию с Россией.

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия на протяжении долгого времени пытается дестабилизировать ситуацию в мире, расстроив отношения между государствами и нарушив единство внутри стран. Об этом Блинкен сообщил на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины. Я считаю, что одна из давних целей Москвы — попытаться посеять разногласия между странами и внутри них, и мы просто не можем позволить и не позволим ей сделать это», — заявил госсекретарь секретарь США. Помимо этого Блинкен обратил внимание на то, что на украинской границе находится порядка 100 000 российских военнослужащих. Госсекретарь подчеркнул всецелою поддержку США в отстаивании Украиной своего суверенитета и территориальной целостности. 19 января в Киеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Владимира Зеленского. Глава Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что прилетел на Украину по поручению президента США Джо Байдена с целью выражения поддержки и решения вопросов по дальнейшему взаимодействию с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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