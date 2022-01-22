IT-эксперт раскрыл, как россиянам быстро достучаться до власти

22 января 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Все органы власти заведут официальные страницы в социальных сетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Безопасно обратиться в органы государственной власти можно с помощью социальных сетей. Об этом URA.RU рассказал директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. «Соцсети стали источником социально значимой и полезной информации, по сути, входным окном для получения электронных услуг. Так, уже сейчас во „Вконтакте“ зарегистрировано почти 40 тысяч страниц различных госорганов, и более 14 тысяч — в „Одноклассниках“. И их число будет только увеличиваться. В последствии, все там заведут странички. Весь процесс коммуникации с гражданами в социальных сетях оцифрованы и автоматизирован. Скорость реакции на запросы не более нескольких часов. Благодаря цифровизации процессов можно отслеживать решения проблем, их качество и сроки выполнения. Коммуникация в социальных сетях находится на особом контроле у глав регионов и правительства РФ», — сказал Рустам Сагдатулин. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк отметил, что такой способ взаимодействия исключает возможность стать жертвой преступников. «Не нужно искать по всему интернету сайт определенной службы, тем более, там можно натолкнуться на мошенников, которые маскируют свои сайты под официальные. В соцсетях для таких аккаунтов присваивается метка. И можно понять, настоящий ли он», — объяснил общественник. Собеседники агентства согласились, что социальные сети стали важной площадкой для решения совершенно разных задач. «Их используют для получения актуальной информации, взаимодействия с органами власти, обучения, получения услуг и ведения собственного бизнеса», — рассказал Данюк. Сагдатулин уверен, что социальные сети сделали госорганы более открытыми и безопасными, что крайне важно в условиях пандемии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Безопасно обратиться в органы государственной власти можно с помощью социальных сетей. Об этом URA.RU рассказал директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. «Соцсети стали источником социально значимой и полезной информации, по сути, входным окном для получения электронных услуг. Так, уже сейчас во „Вконтакте“ зарегистрировано почти 40 тысяч страниц различных госорганов, и более 14 тысяч — в „Одноклассниках“. И их число будет только увеличиваться. В последствии, все там заведут странички. Весь процесс коммуникации с гражданами в социальных сетях оцифрованы и автоматизирован. Скорость реакции на запросы не более нескольких часов. Благодаря цифровизации процессов можно отслеживать решения проблем, их качество и сроки выполнения. Коммуникация в социальных сетях находится на особом контроле у глав регионов и правительства РФ», — сказал Рустам Сагдатулин. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк отметил, что такой способ взаимодействия исключает возможность стать жертвой преступников. «Не нужно искать по всему интернету сайт определенной службы, тем более, там можно натолкнуться на мошенников, которые маскируют свои сайты под официальные. В соцсетях для таких аккаунтов присваивается метка. И можно понять, настоящий ли он», — объяснил общественник. Собеседники агентства согласились, что социальные сети стали важной площадкой для решения совершенно разных задач. «Их используют для получения актуальной информации, взаимодействия с органами власти, обучения, получения услуг и ведения собственного бизнеса», — рассказал Данюк. Сагдатулин уверен, что социальные сети сделали госорганы более открытыми и безопасными, что крайне важно в условиях пандемии.