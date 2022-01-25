В Госдуме раскрыли обман россиян с индексацией пенсий

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Индексацию пенсий силовик в РФ «съедает» инфляция, заявил Сергей Миронов Фото:

Несколько лет сотрудникам силовых структур России выплачивали пенсию в размере 54% от денежного довольствия, и инфляция «съедала» любую индексацию выплат. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя индексацию пенсий силовикам, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии силовиков на 8,6%. Это касается вышедших на пенсию военных, а также сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. Миронов напомнил, что увеличивать пенсии силовикам нужно укоренными темпами. «Суть в том, что 10 лет назад силовикам была обещана пенсия в размере 100% денежного довольствия. Пообещали, но потом в Министерстве финансов решили, что денег на это нет. Чиновники „дали заднюю“, но было уже поздно, и тогда они пообещали платить такую пенсию, но не сразу», — заявил Миронов.

По его словам, с 2013 года пенсии силовиков индексируют на 2%, но инфляция «съедает» все повышения. «Людей обманули, получилась ну прямо совсем „урезанная“ индексация, но решение президента об увеличении пенсии на 8,6% приближает военных пенсионеров к получению обещанных денег», — заключил депутат.

Ранее Путин заявлял, что индексация пенсионных выплат сегодня недостаточная. Он призвал повышать пенсии на 8,6%, чтобы они превосходили уровень инфляции. Также Путин уточнил, что государство должно покрыть расходы пенсионеров, вызванные повсеместным ростом цен, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Несколько лет сотрудникам силовых структур России выплачивали пенсию в размере 54% от денежного довольствия, и инфляция «съедала» любую индексацию выплат. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя индексацию пенсий силовикам, сообщили URA.RU в его пресс-службе. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии силовиков на 8,6%. Это касается вышедших на пенсию военных, а также сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. Миронов напомнил, что увеличивать пенсии силовикам нужно укоренными темпами. «Суть в том, что 10 лет назад силовикам была обещана пенсия в размере 100% денежного довольствия. Пообещали, но потом в Министерстве финансов решили, что денег на это нет. Чиновники „дали заднюю“, но было уже поздно, и тогда они пообещали платить такую пенсию, но не сразу», — заявил Миронов. По его словам, с 2013 года пенсии силовиков индексируют на 2%, но инфляция «съедает» все повышения. «Людей обманули, получилась ну прямо совсем „урезанная“ индексация, но решение президента об увеличении пенсии на 8,6% приближает военных пенсионеров к получению обещанных денег», — заключил депутат. Ранее Путин заявлял, что индексация пенсионных выплат сегодня недостаточная. Он призвал повышать пенсии на 8,6%, чтобы они превосходили уровень инфляции. Также Путин уточнил, что государство должно покрыть расходы пенсионеров, вызванные повсеместным ростом цен, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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