16 февраля 2022

Пентагон: РФ направила к границе с Украиной дополнительные войска

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, танки, т-72
США утверждают, что Россия увеличила на семь тысяч человек численность своих ВС рядом с Украиной Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Правительство США считает, что власти России увеличили численность военных сил на границе с Украиной на семь тысяч человек. С соответствующим заявлением выступил представитель американской администрации.

«За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на семь тысяч военнослужащих. РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии, но все признаки указывают на то, что они намерены публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны», — передает Reuters слова чиновника.

Отмечается, что американская сторона якобы получает свидетельства того, что Россия может «использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. «Этот фальшивый предлог может принимать разные формы: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО», — уточнил он.

Ранее британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявили, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе.

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Правительство США считает, что власти России увеличили численность военных сил на границе с Украиной на семь тысяч человек. С соответствующим заявлением выступил представитель американской администрации. «За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на семь тысяч военнослужащих. РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии, но все признаки указывают на то, что они намерены публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны», — передает Reuters слова чиновника. Отмечается, что американская сторона якобы получает свидетельства того, что Россия может «использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. «Этот фальшивый предлог может принимать разные формы: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО», — уточнил он. Ранее британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявили, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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