Пентагон: РФ направила к границе с Украиной дополнительные войска

17 февраля 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

США утверждают, что Россия увеличила на семь тысяч человек численность своих ВС рядом с Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Правительство США считает, что власти России увеличили численность военных сил на границе с Украиной на семь тысяч человек. С соответствующим заявлением выступил представитель американской администрации. «За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на семь тысяч военнослужащих. РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии, но все признаки указывают на то, что они намерены публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны», — передает Reuters слова чиновника. Отмечается, что американская сторона якобы получает свидетельства того, что Россия может «использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. «Этот фальшивый предлог может принимать разные формы: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО», — уточнил он. Ранее британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявили, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство США считает, что власти России увеличили численность военных сил на границе с Украиной на семь тысяч человек. С соответствующим заявлением выступил представитель американской администрации. «За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на семь тысяч военнослужащих. РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии, но все признаки указывают на то, что они намерены публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны», — передает Reuters слова чиновника. Отмечается, что американская сторона якобы получает свидетельства того, что Россия может «использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. «Этот фальшивый предлог может принимать разные формы: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО», — уточнил он. Ранее британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявили, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе.