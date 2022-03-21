Соединенные Штаты хотят вернуть мир во времена холодной войны. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.
«Соединенные Штаты возвращают мир к временам холодной войны», — заявил Земмур в интервью французскому журналу Paris Match. Политик добавил, что США видят в Китае своего главного соперника и стремятся настроить европейцев против государства.
Помимо этого, Земмур заявил, что цель американской пропаганды — это разделение мира на два блока. «Нельзя допустить феодальной зависимости от США», — предупредил политик.
Соединенные Штаты хотят вернуть мир во времена холодной войны. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. «Соединенные Штаты возвращают мир к временам холодной войны», — заявил Земмур в интервью французскому журналу Paris Match. Политик добавил, что США видят в Китае своего главного соперника и стремятся настроить европейцев против государства. Помимо этого, Земмур заявил, что цель американской пропаганды — это разделение мира на два блока. «Нельзя допустить феодальной зависимости от США», — предупредил политик.