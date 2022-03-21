21 марта 2022

Во Франции заявили, что США возвращают мир в эпоху холодной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
США хочет разделить мир на два блока, заявил французский политик Фото:

Соединенные Штаты хотят вернуть мир во времена холодной войны. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.

«Соединенные Штаты возвращают мир к временам холодной войны», — заявил Земмур в интервью французскому журналу Paris Match. Политик добавил, что США видят в Китае своего главного соперника и стремятся настроить европейцев против государства.

Помимо этого, Земмур заявил, что цель американской пропаганды — это разделение мира на два блока. «Нельзя допустить феодальной зависимости от США», — предупредил политик.

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Соединенные Штаты хотят вернуть мир во времена холодной войны. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. «Соединенные Штаты возвращают мир к временам холодной войны», — заявил Земмур в интервью французскому журналу Paris Match. Политик добавил, что США видят в Китае своего главного соперника и стремятся настроить европейцев против государства. Помимо этого, Земмур заявил, что цель американской пропаганды — это разделение мира на два блока. «Нельзя допустить феодальной зависимости от США», — предупредил политик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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