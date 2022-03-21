Во Франции заявили, что США возвращают мир в эпоху холодной войны 21 марта 2022 в 23:56 Размер текста - 17 + США хочет разделить мир на два блока, заявил французский политик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соединенные Штаты хотят вернуть мир во времена холодной войны. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. «Соединенные Штаты возвращают мир к временам холодной войны», — заявил Земмур в интервью французскому журналу Paris Match. Политик добавил, что США видят в Китае своего главного соперника и стремятся настроить европейцев против государства. Помимо этого, Земмур заявил, что цель американской пропаганды — это разделение мира на два блока. «Нельзя допустить феодальной зависимости от США», — предупредил политик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Соединенные Штаты хотят вернуть мир во времена холодной войны. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. «Соединенные Штаты возвращают мир к временам холодной войны», — заявил Земмур в интервью французскому журналу Paris Match. Политик добавил, что США видят в Китае своего главного соперника и стремятся настроить европейцев против государства. Помимо этого, Земмур заявил, что цель американской пропаганды — это разделение мира на два блока. «Нельзя допустить феодальной зависимости от США», — предупредил политик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям