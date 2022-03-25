В «Азове»* рассказали о страхе националистов перед авиацией РФ

25 марта 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

От ударов российской авиации националисты сходили с ума, сообщил пленный боевик Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары российской авиации приводили в ужас украинских националистов. Об этом рассказал пленный боевик националистического батальона «Азов», признанного экстремистским и запрещенного в России. «За все те дни, что я насмотрелся, у меня, честно, не было желания. Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили, второе — целый день утюжили самолеты. Честно, я впервые увидел людей… знаете, сели вот так в ужасе, смотрят в никуда и сидят. Они поехали „кукухой“, я так понимаю», — рассказал пленный боевик в беседе с РИА «Новости». Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние годы на Украине было выявлено несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Удары российской авиации приводили в ужас украинских националистов. Об этом рассказал пленный боевик националистического батальона «Азов», признанного экстремистским и запрещенного в России. «За все те дни, что я насмотрелся, у меня, честно, не было желания. Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили, второе — целый день утюжили самолеты. Честно, я впервые увидел людей… знаете, сели вот так в ужасе, смотрят в никуда и сидят. Они поехали „кукухой“, я так понимаю», — рассказал пленный боевик в беседе с РИА «Новости». Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние годы на Украине было выявлено несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в Российской Федерации.