В «Азове»* рассказали о страхе националистов перед авиацией РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, су-27, истребитель
От ударов российской авиации националисты сходили с ума, сообщил пленный боевик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары российской авиации приводили в ужас украинских националистов. Об этом рассказал пленный боевик националистического батальона «Азов», признанного экстремистским и запрещенного в России.

«За все те дни, что я насмотрелся, у меня, честно, не было желания. Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили, второе — целый день утюжили самолеты. Честно, я впервые увидел людей… знаете, сели вот так в ужасе, смотрят в никуда и сидят. Они поехали „кукухой“, я так понимаю», — рассказал пленный боевик в беседе с РИА «Новости».

Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние годы на Украине было выявлено несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в Российской Федерации.

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Удары российской авиации приводили в ужас украинских националистов. Об этом рассказал пленный боевик националистического батальона «Азов», признанного экстремистским и запрещенного в России. «За все те дни, что я насмотрелся, у меня, честно, не было желания. Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили, второе — целый день утюжили самолеты. Честно, я впервые увидел людей… знаете, сели вот так в ужасе, смотрят в никуда и сидят. Они поехали „кукухой“, я так понимаю», — рассказал пленный боевик в беседе с РИА «Новости». Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние годы на Украине было выявлено несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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