Пушилин сообщил об окончании мобилизации в ДНР

27 марта 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Пушилин сообщил об окончании активной фазы мобилизации в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активная фаза мобилизации в ДНР прошла. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, сейчас есть необходимость лишь в дополнительных резервах. «Активная фаза, как таковая, прошла, давно прошла», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, сейчас в ДНР остается необходимость только в дополнительных резервах. «Остальная концентрация населения уже сейчас идет на выстраивание мирной жизни», — пояснил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Под контролем народных милиций ЛНР и ДНР уже находятся 276 населенных пунктов, поражено 16 военных аэродромов ВСУ, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Активная фаза мобилизации в ДНР прошла. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, сейчас есть необходимость лишь в дополнительных резервах. «Активная фаза, как таковая, прошла, давно прошла», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, сейчас в ДНР остается необходимость только в дополнительных резервах. «Остальная концентрация населения уже сейчас идет на выстраивание мирной жизни», — пояснил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Под контролем народных милиций ЛНР и ДНР уже находятся 276 населенных пунктов, поражено 16 военных аэродромов ВСУ, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35.