Хорватия дала российским дипломатам две недели для отъезда

12 апреля 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Российские дипломаты должны покинуть Хорватию до 25 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Хорватии попросили российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля. Такое заявление сделал один из российских послов. «Российские дипломаты должны покинуть Хорватию до 25 апреля. Хорватия, высылая российских дипломатов, нанесла серьезный удар по двусторонним отношениям с Москвой», — информацию приводит ТАСС. О том, что Хорватия вышлет 18 дипломатов и 6 сотрудников российского посольства, стало известно 11 апреля, пишет «Национальная служба новостей». Сотрудники МИДа вручили послу России Андрею Нестеренко ноту об объявлении их нежелательными лицами, отмечает MK.RU . Посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко назвал данное решение «шагом назад» в отношениях между Москвой и Загребом. Ранее российских дипломатов выслала Франция, Италия, Норвегия, Япония, Польша. Польские дипломаты, в свою очередь, покинули посольство в Москве. Таким образом, страны, в том числе Евросоюза, выразили протест из-за начала спецоперации на Украине. Действия России на этой территории, заявлял 24 февраля президент РФ Владимир Путин, направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Хорватии попросили российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля. Такое заявление сделал один из российских послов. «Российские дипломаты должны покинуть Хорватию до 25 апреля. Хорватия, высылая российских дипломатов, нанесла серьезный удар по двусторонним отношениям с Москвой», — информацию приводит ТАСС. О том, что Хорватия вышлет 18 дипломатов и 6 сотрудников российского посольства, стало известно 11 апреля, пишет «Национальная служба новостей». Сотрудники МИДа вручили послу России Андрею Нестеренко ноту об объявлении их нежелательными лицами, отмечает MK.RU. Посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко назвал данное решение «шагом назад» в отношениях между Москвой и Загребом. Ранее российских дипломатов выслала Франция, Италия, Норвегия, Япония, Польша. Польские дипломаты, в свою очередь, покинули посольство в Москве. Таким образом, страны, в том числе Евросоюза, выразили протест из-за начала спецоперации на Украине. Действия России на этой территории, заявлял 24 февраля президент РФ Владимир Путин, направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины.