В Госдуме предложили новую льготу для безработных россиян

Крупные предприятия необходимо обязать принимать на работу тех, кто испытывает проблемы с трудоустройством. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.
«Один из блоков доклада посвящен мерам содействия занятости. В первую очередь тех граждан, которые испытывают трудности при трудоустройстве. Это предпенсионеры, молодые специалисты, одинокие и многодетные родители, люди с инвалидностью, уволенные с военной службы. Для них мы предлагаем ввести квоты на предприятиях. Обязать организации и ИП с численностью сотрудников от 100 человек от 1 до 5% рабочих мест отдавать указанным категориям граждан», — рассказал Миронов URA.RU.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Крупные предприятия необходимо обязать принимать на работу тех, кто испытывает проблемы с трудоустройством. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Один из блоков доклада посвящен мерам содействия занятости. В первую очередь тех граждан, которые испытывают трудности при трудоустройстве. Это предпенсионеры, молодые специалисты, одинокие и многодетные родители, люди с инвалидностью, уволенные с военной службы. Для них мы предлагаем ввести квоты на предприятиях. Обязать организации и ИП с численностью сотрудников от 100 человек от 1 до 5% рабочих мест отдавать указанным категориям граждан», — рассказал Миронов URA.RU. Ранее в правительстве РФ сообщили, что для поддержки безработных в России упростят процедуру оформления социального контракта. Так в России увеличили максимальное пособие по безработице. Теперь оно составляет 12 792 рубля.