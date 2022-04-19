Великобритания лишает статуса Мосбиржу

Налоговая Великобритании намерено лишить Московскую фондовую биржу (MOEX) статуса признанной фондовой биржи. Об этом сказано в обращении на сайте ведомства.
«Налоговый орган Великобритании, HMRC, сегодня объявил о намерении лишить Московскую фондовую биржу (MOEX) статуса признанной фондовой биржи. Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже, хотя существующие инвестиции будут защищены», — указано в обращении налогового органа Великобритании.
Как объясняется в заявлении, лишение статуса признанной биржи ограничит доступ к некоторым британским льготам для будущих инвестиций в ценные бумаги. Желание лишить Мосбиржу статуса связано со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. После спецоперации западные страны стали вводить беспрецедентные санкции против России. По заявлению Путина, их цель — отмена РФ.
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Налоговая Великобритании намерено лишить Московскую фондовую биржу (MOEX) статуса признанной фондовой биржи. Об этом сказано в обращении на сайте ведомства. «Налоговый орган Великобритании, HMRC, сегодня объявил о намерении лишить Московскую фондовую биржу (MOEX) статуса признанной фондовой биржи. Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже, хотя существующие инвестиции будут защищены», — указано в обращении налогового органа Великобритании. Как объясняется в заявлении, лишение статуса признанной биржи ограничит доступ к некоторым британским льготам для будущих инвестиций в ценные бумаги. Желание лишить Мосбиржу статуса связано со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. После спецоперации западные страны стали вводить беспрецедентные санкции против России. По заявлению Путина, их цель — отмена РФ.