Минобороны РФ предрекло эпидемиологическую катастрофу в Николаеве

21 апреля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Жители Николаева вынуждены добывать воду в заброшенных колодцах, реках и прудах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский город Николаев может оказаться в зоне эпидемиологической катастрофы, если местные власти не предпримут мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. Местным властям Николаева необходимо срочно предпринять меры по восстановлению городских систем жизнеобеспечения, чтобы город не оказался в зоне эпидемиологической катастрофы, сообщает российское оборонное ведомство. По данным министерства, в городе не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, из-за чего люди вынуждены набирать воду из непроверенных источников, таких как реки, пруды и заброшенные колодцы. Кроме того, отмечается, на фоне тяжелой гуманитарной обстановки населению Николаева прекратили выплачивать социальные выплаты. «Гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на „полках“ магазинов и аптек по завышенным ценам», — уточнили в Минобороны РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинский город Николаев может оказаться в зоне эпидемиологической катастрофы, если местные власти не предпримут мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. Местным властям Николаева необходимо срочно предпринять меры по восстановлению городских систем жизнеобеспечения, чтобы город не оказался в зоне эпидемиологической катастрофы, сообщает российское оборонное ведомство. По данным министерства, в городе не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, из-за чего люди вынуждены набирать воду из непроверенных источников, таких как реки, пруды и заброшенные колодцы. Кроме того, отмечается, на фоне тяжелой гуманитарной обстановки населению Николаева прекратили выплачивать социальные выплаты. «Гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на „полках“ магазинов и аптек по завышенным ценам», — уточнили в Минобороны РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.