Канцелярия Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова

Канцелярия израильского премьера заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял извинения и поблагодарил за разъяснения. Об этом сообщается на сайте канцелярии страны.
«Они (главы двух государств) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — сообщается на сайте.
Ранее Лавров сказал, что факт еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского не противоречит наличию нацизма в этой стране. «Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — сказал глава МИД России. Он также предположил, что у Гитлера была еврейская кровь. После этого МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова на встречу. Главный раввин России Берл Лазар призвал Лаврова извиниться за слова о еврейской крови Адольфа Гитлера.
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Канцелярия израильского премьера заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял извинения и поблагодарил за разъяснения. Об этом сообщается на сайте канцелярии страны. «Они (главы двух государств) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — сообщается на сайте. Ранее Лавров сказал, что факт еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского не противоречит наличию нацизма в этой стране. «Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — сказал глава МИД России. Он также предположил, что у Гитлера была еврейская кровь. После этого МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова на встречу. Главный раввин России Берл Лазар призвал Лаврова извиниться за слова о еврейской крови Адольфа Гитлера.