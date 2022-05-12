Куратор «Цифрового прорыва» назвала новый источник ИТ-кадров в РФ

12 мая 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

ИТ-чемпионы помогают в подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия ведет подготовку кадров по искусственному интеллекту для создания собственных технологий и импортозамещения. Одним из поставщиков будущих специалистов являются ИТ-чемпионаты. Об этом URA.RU рассказала куратор проектной команды «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская. «Мы уверены, что ИТ-чемпионаты станут донором, поставщиком качественных кадров по искусственному интеллекту для российских ИТ-компаний. В процессе каждого соревнования участники знакомятся с экспертами от постановщика задачи, у каждого специалиста есть возможность презентовать себя, свой подход, свою идею. ИТ-чемпионаты собирают вокруг себя лучших программистов и датасаентистов, которые, помогают государству и бизнесу, что особенно актуально в 2022 году, когда ИТ-приоритетами стали импортозамещение, создание отечественных технологий, софта, инфраструктуры и независимость бизнес-процессов, а главным инструментом их достижения — искусственный интеллект», — объяснила Татьяна Голубовская. По словам спикера, участники могут повысить свой уровень в ходе ИТ-чемпионатов. «Мы не ставим выдуманные задачи, это реальные вызовы, реально существующие проблемы бизнеса и государства, для которых участники ищут решения. Все задачи чемпионатов в этом году связаны с обработкой массивов информации и наиболее перспективными отраслями ИТ-сферы: машинным обучением, искусственным интеллектом и большими данными. Так как чемпионат длится в среднем 30 дней, начинающие специалисты, которые только хотят начать знакомство со сферой искусственного интеллекта, алгоритмами, данными, могут получить необходимые знания для победы в соревновании прямо в его процессе», — подчеркнула Голубовская. Самую масштабную серию чемпионатов по AI и ML в 2022 году запустил Минэкономразвития. Организаторы проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — АНО «Россия страна возможностей» должны провести 25 региональных и три всероссийских чемпионата. Новые контесты будут стартовать раз в несколько дней, участвовать в ней смогут специалисты из любой точки России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия ведет подготовку кадров по искусственному интеллекту для создания собственных технологий и импортозамещения. Одним из поставщиков будущих специалистов являются ИТ-чемпионаты. Об этом URA.RU рассказала куратор проектной команды «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская. «Мы уверены, что ИТ-чемпионаты станут донором, поставщиком качественных кадров по искусственному интеллекту для российских ИТ-компаний. В процессе каждого соревнования участники знакомятся с экспертами от постановщика задачи, у каждого специалиста есть возможность презентовать себя, свой подход, свою идею. ИТ-чемпионаты собирают вокруг себя лучших программистов и датасаентистов, которые, помогают государству и бизнесу, что особенно актуально в 2022 году, когда ИТ-приоритетами стали импортозамещение, создание отечественных технологий, софта, инфраструктуры и независимость бизнес-процессов, а главным инструментом их достижения — искусственный интеллект», — объяснила Татьяна Голубовская. По словам спикера, участники могут повысить свой уровень в ходе ИТ-чемпионатов. «Мы не ставим выдуманные задачи, это реальные вызовы, реально существующие проблемы бизнеса и государства, для которых участники ищут решения. Все задачи чемпионатов в этом году связаны с обработкой массивов информации и наиболее перспективными отраслями ИТ-сферы: машинным обучением, искусственным интеллектом и большими данными. Так как чемпионат длится в среднем 30 дней, начинающие специалисты, которые только хотят начать знакомство со сферой искусственного интеллекта, алгоритмами, данными, могут получить необходимые знания для победы в соревновании прямо в его процессе», — подчеркнула Голубовская. Самую масштабную серию чемпионатов по AI и ML в 2022 году запустил Минэкономразвития. Организаторы проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — АНО «Россия страна возможностей» должны провести 25 региональных и три всероссийских чемпионата. Новые контесты будут стартовать раз в несколько дней, участвовать в ней смогут специалисты из любой точки России.