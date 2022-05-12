12 мая 2022

В Кремле ответили на слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали»

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Песков посоветовал не читать telegram-каналы, распространяющие слухи об «Азовстали» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле рекомендовали не читать telegram-каналы, распространяющие слухи об «ультиматуме» Украины по «Азовстали». Ранее один из политических российских каналов сообщил, что киевские власти якобы поставили России ультиматум по металлургическому комбинату в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики. При этом утверждалось про угрозы российским военнопленным.

«Не читайте эти telegram-каналы», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию передает РИА «Новости».

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на металлургическом заводе «Азовсталь». Российский лидер ранее поставил ультиматум Украине. Как утверждал Путин, гражданские лица могут выйти из «Азовстали», а военные должны сложить оружие, это не тема для переговоров. 12 мая Киев запросил обмен раненных украинских военных на комбинате в Мариуполе на российских военнопленных.

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В Кремле рекомендовали не читать telegram-каналы, распространяющие слухи об «ультиматуме» Украины по «Азовстали». Ранее один из политических российских каналов сообщил, что киевские власти якобы поставили России ультиматум по металлургическому комбинату в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики. При этом утверждалось про угрозы российским военнопленным. «Не читайте эти telegram-каналы», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию передает РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на металлургическом заводе «Азовсталь». Российский лидер ранее поставил ультиматум Украине. Как утверждал Путин, гражданские лица могут выйти из «Азовстали», а военные должны сложить оружие, это не тема для переговоров. 12 мая Киев запросил обмен раненных украинских военных на комбинате в Мариуполе на российских военнопленных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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