В Кремле ответили на слухи об «ультиматуме» Киева по «Азовстали» 13 мая 2022 в 00:28 Размер текста - 17 + Песков посоветовал не читать telegram-каналы, распространяющие слухи об «Азовстали» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле рекомендовали не читать telegram-каналы, распространяющие слухи об «ультиматуме» Украины по «Азовстали». Ранее один из политических российских каналов сообщил, что киевские власти якобы поставили России ультиматум по металлургическому комбинату в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики. При этом утверждалось про угрозы российским военнопленным. «Не читайте эти telegram-каналы», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию передает РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на металлургическом заводе «Азовсталь». Российский лидер ранее поставил ультиматум Украине. Как утверждал Путин, гражданские лица могут выйти из «Азовстали», а военные должны сложить оружие, это не тема для переговоров. 12 мая Киев запросил обмен раненных украинских военных на комбинате в Мариуполе на российских военнопленных. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. В Кремле рекомендовали не читать telegram-каналы, распространяющие слухи об «ультиматуме» Украины по «Азовстали». Ранее один из политических российских каналов сообщил, что киевские власти якобы поставили России ультиматум по металлургическому комбинату в Мариуполе, где заблокированы украинские боевики. При этом утверждалось про угрозы российским военнопленным. «Не читайте эти telegram-каналы», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию передает РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на металлургическом заводе «Азовсталь». Российский лидер ранее поставил ультиматум Украине. Как утверждал Путин, гражданские лица могут выйти из «Азовстали», а военные должны сложить оружие, это не тема для переговоров. 12 мая Киев запросил обмен раненных украинских военных на комбинате в Мариуполе на российских военнопленных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям