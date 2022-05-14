Медведев заявил, что России плевать на мнение стран G7

14 мая 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Москве безразлично, как страны «Большой семерки» отреагируют на присоединение республик Донбасса и Херсонской области к России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Изменение границ Украины не признается. Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей», — написал Дмитрий Медведев. Также он напомнил, что Западу не стоит забывать про прецедент Кососво. Ранее Медведев заявил, что страны G7 ведут скрытую войну с Россией на Украине. По его мнению, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире по средством поставки военной помощи Киеву. Власти Херсонской области, освобожденной РФ, заявили о планах попросить президента России Владимира Путина сделать ее российским субъектом. Главы ЛНР и ДНР еще в марте заявили о желании провести референдумы о вхождении республик в состав РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден уже договорились о дальнейшей судьбе республик Донбасса и Херсонской области.