В ХМАО и ЯНАО посчитали курильщиков

02 июня 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

В ХМАО и ЯНАО курит каждый пятый Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ХМАО и ЯНАО курит каждый пятый. Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование о количестве курильщиков в регионах России. «Так, в ХМАО курит 38,3% мужчин и 9,4% женщин. В ЯНАО употребляют табак 35,5% мужчин, а среди женщин эта цифра составила 11,2%», — уточняют в FinExpertizе. В ХМАО более 300 тысяч курильщиков, что составляет 22,4% всех жителей региона. В ЯНАО курит почти 98 тысяч человек- 22% ровно. Ранее ЯНАО занимал последнюю строчку в рейтинге вредных привычек у населения регионов России. По словам главного внештатного специалиста по профилактической медицине окружного депздрава Сергея Токарева, такая ситуация сложилась из-за вахтовиков, которые формируют существенную долю продаж табака и алкоголя в регионе.

В ХМАО и ЯНАО курит каждый пятый. Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование о количестве курильщиков в регионах России. «Так, в ХМАО курит 38,3% мужчин и 9,4% женщин. В ЯНАО употребляют табак 35,5% мужчин, а среди женщин эта цифра составила 11,2%», — уточняют в FinExpertizе. В ХМАО более 300 тысяч курильщиков, что составляет 22,4% всех жителей региона. В ЯНАО курит почти 98 тысяч человек- 22% ровно. Ранее ЯНАО занимал последнюю строчку в рейтинге вредных привычек у населения регионов России. По словам главного внештатного специалиста по профилактической медицине окружного депздрава Сергея Токарева, такая ситуация сложилась из-за вахтовиков, которые формируют существенную долю продаж табака и алкоголя в регионе.