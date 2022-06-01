01 июня 2022

В ХМАО и ЯНАО посчитали курильщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, курение запрещено, школа9
В ХМАО и ЯНАО курит каждый пятый Фото:

В ХМАО и ЯНАО курит каждый пятый. Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование о количестве курильщиков в регионах России.

«Так, в ХМАО курит 38,3% мужчин и 9,4% женщин. В ЯНАО употребляют табак 35,5% мужчин, а среди женщин эта цифра составила 11,2%», — уточняют в FinExpertizе.

В ХМАО более 300 тысяч курильщиков, что составляет 22,4% всех жителей региона. В ЯНАО курит почти 98 тысяч человек- 22% ровно.

Ранее ЯНАО занимал последнюю строчку в рейтинге вредных привычек у населения регионов России. По словам главного внештатного специалиста по профилактической медицине окружного депздрава Сергея Токарева, такая ситуация сложилась из-за вахтовиков, которые формируют существенную долю продаж табака и алкоголя в регионе.

В ХМАО и ЯНАО курит каждый пятый. Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование о количестве курильщиков в регионах России. «Так, в ХМАО курит 38,3% мужчин и 9,4% женщин. В ЯНАО употребляют табак 35,5% мужчин, а среди женщин эта цифра составила 11,2%», — уточняют в FinExpertizе. В ХМАО более 300 тысяч курильщиков, что составляет 22,4% всех жителей региона. В ЯНАО курит почти 98 тысяч человек- 22% ровно. Ранее ЯНАО занимал последнюю строчку в рейтинге вредных привычек у населения регионов России. По словам главного внештатного специалиста по профилактической медицине окружного депздрава Сергея Токарева, такая ситуация сложилась из-за вахтовиков, которые формируют существенную долю продаж табака и алкоголя в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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