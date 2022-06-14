По мнению политолога, Польша пытается возродить древнее государство за счет украинских территорий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чехия выступила с поддержкой вероятных планов Польши возродить в новом формате федеративное государство Речь Посполитая. Для этих целей Варшава, в том числе, попытается вернуть принадлежавшие ей территории Украины. Об этом изданию iDNES.cz заявил исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.

«Правительство Чехии рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — пишет Вейгл. По мнению чешского политолога, Праге следует пересмотреть свою политику в отношении Украины. Он подчеркивает, что конфликт следует решать компромиссным путем.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.