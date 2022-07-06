Кива: десятки украинских чиновников готовы перейти на сторону РФ

07 июля 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Значительная часть украинских чиновников поддерживает Россию в СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди высшего руководства в Киеве есть много людей, которые ждут возможности поддержать российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы, при первой возможности, перейти на сторону России и освобожденной Украины», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, «как минимум три Народных Депутата Украины покинули Верховную Раду». Двое из них уже активно работают с Москвой «по освобождению Украины от преступного марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского», добавил политик. В мае Кива заявлял, что на Украине готовится государственный переворот. Позднее сообщалось, что генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Экс-депутат Рады предполагал, что президента страны могут убить в результате «заговора правящих элит в Киеве». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Среди высшего руководства в Киеве есть много людей, которые ждут возможности поддержать российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы, при первой возможности, перейти на сторону России и освобожденной Украины», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, «как минимум три Народных Депутата Украины покинули Верховную Раду». Двое из них уже активно работают с Москвой «по освобождению Украины от преступного марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского», добавил политик. В мае Кива заявлял, что на Украине готовится государственный переворот. Позднее сообщалось, что генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Экс-депутат Рады предполагал, что президента страны могут убить в результате «заговора правящих элит в Киеве». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.