В Кремле воздержались от комментариев по поводу военной угрозы со стороны Польши. Такие оценки могут дать в Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о наращивании армейских группировок, о чем заявил начальник главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин.
«[Риски не оценивали.] Это должна оценивать наша военная коллегия», — пояснил Дмитрий Песков.
Начальник главного разведывательного управления — замначальника Генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Запад готовится к войне на восточном направлении. И об этом говорят механизмы создания армейских группировок в кратчайшие сроки, в частности, в Польше.
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В Кремле воздержались от комментариев по поводу военной угрозы со стороны Польши. Такие оценки могут дать в Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о наращивании армейских группировок, о чем заявил начальник главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин. «[Риски не оценивали.] Это должна оценивать наша военная коллегия», — пояснил Дмитрий Песков. Начальник главного разведывательного управления — замначальника Генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Запад готовится к войне на восточном направлении. И об этом говорят механизмы создания армейских группировок в кратчайшие сроки, в частности, в Польше.