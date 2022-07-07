В Кремле отреагировали на военную угрозу со стороны Польши

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В Кремле отреагировали на предупреждения белорусской разведки о наращивании военной мощи в Польше Фото:

В Кремле воздержались от комментариев по поводу военной угрозы со стороны Польши. Такие оценки могут дать в Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о наращивании армейских группировок, о чем заявил начальник главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин.

«[Риски не оценивали.] Это должна оценивать наша военная коллегия», — пояснил Дмитрий Песков.

Начальник главного разведывательного управления — замначальника Генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Запад готовится к войне на восточном направлении. И об этом говорят механизмы создания армейских группировок в кратчайшие сроки, в частности, в Польше.

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В Кремле воздержались от комментариев по поводу военной угрозы со стороны Польши. Такие оценки могут дать в Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос URA.RU о наращивании армейских группировок, о чем заявил начальник главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин. «[Риски не оценивали.] Это должна оценивать наша военная коллегия», — пояснил Дмитрий Песков. Начальник главного разведывательного управления — замначальника Генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Запад готовится к войне на восточном направлении. И об этом говорят механизмы создания армейских группировок в кратчайшие сроки, в частности, в Польше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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