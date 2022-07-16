Помощник Путина: инфляция в РФ станет значительно ниже, чем в ЕС

В Европе прогнозируется ухудшение ситуации с инфляцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Инфляция в России к середине 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — передает слова Орешкина РИА «Новости». Свои предположения помощник президента РФ высказал во время выступления на форуме «Территория смыслов». По его словам, Россия на сегодня обеспечена основными ресурсами — энергетикой, продовольствием и прочими.

Ранее URA.RU сообщало, что Европа готовится к одному из самых тяжелых энергетических кризисов в истории из-за антироссийских санкций. Потеря природного газа, на который приходится около 40% европейского импорта, для нее является одним из «худших кошмаров». Также президент РФ Владимир Путин может воспользоваться внутренними проблемами Запада, как секретным оружием против «недружественных стран».

Жесткие санкции были введены США, Канадой, Японией и станами Европы после начала вынужденной спецоперации российских войск на украинской территории. Цель ВС РФ — демилитаризация, денацификация и спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Однако ограничения, введенные государствами, сыграли в первую очередь против них же: так, в США зафиксирован рекордный уровень инфляции, а в ЕС выросли цены на энергоресурсы.

Ранее аналитики США заявили, что рубль стал самой сильной валютой в мире. Он продемонстрировал потрясающий рост, несмотря на масштабные антироссийские санкции Запада.

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