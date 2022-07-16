Российский сенатор напомнил о судьбоносной дате для Украины

16 июля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Украина сдала экономические интересы Евросоюзу в 2014-м году, заявил Константин Косачев Фото: Официальный сайт президента Украины В июле 1990 года Украина подписала Декларацию о суверенитете, что привело к полной потере независимости страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказал сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Сегодня дата, о которой надо помнить. 16 июля 1990 года Верховным Советом Украинской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Все три десятилетия после принятия Декларации Украина последовательно сдавала свой суверенитет, свои прошлое, настоящее и будущее в угоду сиюминутным, далеко не общенациональным интересам. Украина образца 2022 года прямо противоположна Украине 1990-го. Она не суверенна, она не демократична, она не свободна. Военно-политические интересы сдали НАТО еще в 2008-м, экономические — Евросоюзу в 2014-м», — написал Косачев. Ранее в МИД РФ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский потерял свою самостоятельность и является «управляемой политической фигурой». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сделал Украину инструментом для сдерживания России, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В июле 1990 года Украина подписала Декларацию о суверенитете, что привело к полной потере независимости страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказал сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Сегодня дата, о которой надо помнить. 16 июля 1990 года Верховным Советом Украинской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Все три десятилетия после принятия Декларации Украина последовательно сдавала свой суверенитет, свои прошлое, настоящее и будущее в угоду сиюминутным, далеко не общенациональным интересам. Украина образца 2022 года прямо противоположна Украине 1990-го. Она не суверенна, она не демократична, она не свободна. Военно-политические интересы сдали НАТО еще в 2008-м, экономические — Евросоюзу в 2014-м», — написал Косачев. Ранее в МИД РФ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский потерял свою самостоятельность и является «управляемой политической фигурой». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сделал Украину инструментом для сдерживания России, пишет RT.