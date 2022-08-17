Пермский экс-чиновник из США обжаловал решение суда РФ о 2,5 млн

18 августа 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

В открытых источниках хранятся данные о 2 уголовных делах с участием Маркевича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший замруководителя администрации губернатора Пермского края Кирилл Мареквич пытался добиться в России изменения судебного решения, передают СМИ. В середине мая Пермский районный суд обязал пилота и гендиректора ООО «Русский лес» Илью Годжека выплатить более 2,5 млн рублей пермскому экс-чиновнику. Спор разгорелся вокруг падения винтокрылого летательного аппарат и прав на его владение. «Кирилл Маркевич не смог добиться изменения судебного решения о взыскании в его пользу более 2,5 млн рублей. Истец считает, что стоимость утраченного имущества обязан солидарно возместить и второй ответчик — бизнесмен из Свердловской области Владимир Нестеров, на которого без согласия первоначального владельца зарегистрирован летательный аппарат», — написано на сайте «РБК Пермь». Известно, что истец работал в администрации Магнитогорска, правительстве Челябинской области и в администрации губернатора Пермского края. Пост главы советника региона по всем политическим вопросам он занимал с 2013 года. Спустя 3 года Маркевчи эмигрировал в США и там организовал свой бизнес. Ранее силовики провели серию обысков на его рабочем месте. ФСБ пыталось возбудить против бывшего чиновника уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

Бывший замруководителя администрации губернатора Пермского края Кирилл Мареквич пытался добиться в России изменения судебного решения, передают СМИ. В середине мая Пермский районный суд обязал пилота и гендиректора ООО «Русский лес» Илью Годжека выплатить более 2,5 млн рублей пермскому экс-чиновнику. Спор разгорелся вокруг падения винтокрылого летательного аппарат и прав на его владение. «Кирилл Маркевич не смог добиться изменения судебного решения о взыскании в его пользу более 2,5 млн рублей. Истец считает, что стоимость утраченного имущества обязан солидарно возместить и второй ответчик — бизнесмен из Свердловской области Владимир Нестеров, на которого без согласия первоначального владельца зарегистрирован летательный аппарат», — написано на сайте «РБК Пермь». Известно, что истец работал в администрации Магнитогорска, правительстве Челябинской области и в администрации губернатора Пермского края. Пост главы советника региона по всем политическим вопросам он занимал с 2013 года. Спустя 3 года Маркевчи эмигрировал в США и там организовал свой бизнес. Ранее силовики провели серию обысков на его рабочем месте. ФСБ пыталось возбудить против бывшего чиновника уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.