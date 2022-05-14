Экс-советник губернатора Перми отсудил 2,5 млн за авиакрушение

14 мая 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Из открытых источников известно о двух уголовных делах с участием Кирилла Маркевича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский районный суд обязал пилота и гендиректора ООО «Русский лес» Илью Годжека выплатить более 2,5 млн рублей Кириллу Маркевичу — бывшему чиновнику Челябинска и Перми. Причиной стало падение гирокоптера (автожир, винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет — прим. URA.RU), а также споры вокруг прав на его владение. «Заочным решением Свердловского районного суда Перми от 18 февраля 2021 года удовлетворен иск Маркевича и признан недействительным договор купли-продажи автожира „МТО Спорт-912Б“ от 8 октября 2016 года», — сообщает сайт РБК. Суд установил, что на момент совершения сделки экс-чиновник уже переехал из России в Соединенные штаты. Договор и акт приема-передачи показали — «от имени продавца расписалось другое лицо с подражанием подписи». Илья Годжек предложил покупателю, указанному в документах, приобрести гирокоптер. Когда тот приезжал в Пермь в конце 2016 года. При это ни Маркевич, ни Годжек не хотели продавать автожир, «им было необходимо создать видимость». Слова покупателя о том, что «автожир он в пользование не получил, деньги ни Маркевичу, ни Годжеку не передавал, а подписанный договор остался у Годжека», легли в основу судебного решения. В прошлом Кирилл Маркевич работал в администрации Магнитогорска, правительстве Челябинской области, а также в администрации губернатора Прикамья. С 2013 года занимал пост советника главы региона по всем политическим вопросам, однако в 2016 году эмигрировал в США, где обзавелся бизнесом, о чем писало URA.RU. Этому предшествовали обыски на рабочем месте и попытка ФСБ возбудить против него уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермский районный суд обязал пилота и гендиректора ООО «Русский лес» Илью Годжека выплатить более 2,5 млн рублей Кириллу Маркевичу — бывшему чиновнику Челябинска и Перми. Причиной стало падение гирокоптера (автожир, винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет — прим. URA.RU), а также споры вокруг прав на его владение. «Заочным решением Свердловского районного суда Перми от 18 февраля 2021 года удовлетворен иск Маркевича и признан недействительным договор купли-продажи автожира „МТО Спорт-912Б“ от 8 октября 2016 года», — сообщает сайт РБК. Суд установил, что на момент совершения сделки экс-чиновник уже переехал из России в Соединенные штаты. Договор и акт приема-передачи показали — «от имени продавца расписалось другое лицо с подражанием подписи». Илья Годжек предложил покупателю, указанному в документах, приобрести гирокоптер. Когда тот приезжал в Пермь в конце 2016 года. При это ни Маркевич, ни Годжек не хотели продавать автожир, «им было необходимо создать видимость». Слова покупателя о том, что «автожир он в пользование не получил, деньги ни Маркевичу, ни Годжеку не передавал, а подписанный договор остался у Годжека», легли в основу судебного решения. В прошлом Кирилл Маркевич работал в администрации Магнитогорска, правительстве Челябинской области, а также в администрации губернатора Прикамья. С 2013 года занимал пост советника главы региона по всем политическим вопросам, однако в 2016 году эмигрировал в США, где обзавелся бизнесом, о чем писало URA.RU. Этому предшествовали обыски на рабочем месте и попытка ФСБ возбудить против него уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.