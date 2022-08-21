Вильфанд пообещал россиянам длительный бархатный сезон

В России прогнозируется длительный бархатный сезон, так как сильно прогретый водный слой будет отдавать тепло в атмосферу дольше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря — 25-26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о предстоящей рекордно жаркой неделе, сообщает «Национальная служба новостей». В связи с этим Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 23 августа, передает телеканал 360.
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