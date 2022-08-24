Компания из Екатеринбурга доказала ошибку тюменского УФАС

24 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владелец компании пожаловался в ФАС РФ на тюменских антимонопольщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания «Вест» из Екатеринбурга заставила тюменское УФАС исключить ее из реестра недобросовестных поставщиков, после жалобы бизнесменов в федеральное ведомство. Информация об этом содержится в решении областной антимонопольной службы. В «черный» список подрядчиков «Вест» попал после скандала с мэрией Тюмени. «Решением тюменского УФАС от 10 июня сведения в отношении ООО „Вест“, его директора и единственного учредителя включены в реестр недобросовестных поставщиков, сроком на два года. „Вест“ обжаловало решение в центральный аппарат ФАС РФ. Согласно его решению основания для включения компании в РНП отсутствовали», — говорится в документе, опубликованном на сайте областного ведомства. ФАС России поручил тюменским подчиненным в течение трех дней исправить ситуацию. По итогу компанию из списка недобросовестных подрядчиков убрали. Как ранее писало URA.RU, поводом для попадания в РНП стал скандал, который случился между ООО «Вест» и администрацией Тюмени. Компания выиграла тендер на 176 млн рублей, на содержание городских дорог, но вскоре власти разорвали контракт. По мнению администрации, исполнитель не выполнял свои обязанности в полной мере. В «Весте» же были уверены, что их притесняют, чтобы отдать контракт областной компании ТОДЭП, которая неофициально считается любимым подрядчиком властей Тюменской области.

Компания «Вест» из Екатеринбурга заставила тюменское УФАС исключить ее из реестра недобросовестных поставщиков, после жалобы бизнесменов в федеральное ведомство. Информация об этом содержится в решении областной антимонопольной службы. В «черный» список подрядчиков «Вест» попал после скандала с мэрией Тюмени. «Решением тюменского УФАС от 10 июня сведения в отношении ООО „Вест“, его директора и единственного учредителя включены в реестр недобросовестных поставщиков, сроком на два года. „Вест“ обжаловало решение в центральный аппарат ФАС РФ. Согласно его решению основания для включения компании в РНП отсутствовали», — говорится в документе, опубликованном на сайте областного ведомства. ФАС России поручил тюменским подчиненным в течение трех дней исправить ситуацию. По итогу компанию из списка недобросовестных подрядчиков убрали. Как ранее писало URA.RU, поводом для попадания в РНП стал скандал, который случился между ООО «Вест» и администрацией Тюмени. Компания выиграла тендер на 176 млн рублей, на содержание городских дорог, но вскоре власти разорвали контракт. По мнению администрации, исполнитель не выполнял свои обязанности в полной мере. В «Весте» же были уверены, что их притесняют, чтобы отдать контракт областной компании ТОДЭП, которая неофициально считается любимым подрядчиком властей Тюменской области.