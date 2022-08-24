Компания из Екатеринбурга доказала ошибку тюменского УФАС

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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
Владелец компании пожаловался в ФАС РФ на тюменских антимонопольщиков Фото:

Компания «Вест» из Екатеринбурга заставила тюменское УФАС исключить ее из реестра недобросовестных поставщиков, после жалобы бизнесменов в федеральное ведомство. Информация об этом содержится в решении областной антимонопольной службы. В «черный» список подрядчиков «Вест» попал после скандала с мэрией Тюмени.

«Решением тюменского УФАС от 10 июня сведения в отношении ООО „Вест“, его директора и единственного учредителя включены в реестр недобросовестных поставщиков, сроком на два года. „Вест“ обжаловало решение в центральный аппарат ФАС РФ. Согласно его решению основания для включения компании в РНП отсутствовали», — говорится в документе, опубликованном на сайте областного ведомства.

ФАС России поручил тюменским подчиненным в течение трех дней исправить ситуацию. По итогу компанию из списка недобросовестных подрядчиков убрали.

Как ранее писало URA.RU, поводом для попадания в РНП стал скандал, который случился между ООО «Вест» и администрацией Тюмени. Компания выиграла тендер на 176 млн рублей, на содержание городских дорог, но вскоре власти разорвали контракт.

По мнению администрации, исполнитель не выполнял свои обязанности в полной мере. В «Весте» же были уверены, что их притесняют, чтобы отдать контракт областной компании ТОДЭП, которая неофициально считается любимым подрядчиком властей Тюменской области.

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Компания «Вест» из Екатеринбурга заставила тюменское УФАС исключить ее из реестра недобросовестных поставщиков, после жалобы бизнесменов в федеральное ведомство. Информация об этом содержится в решении областной антимонопольной службы. В «черный» список подрядчиков «Вест» попал после скандала с мэрией Тюмени. «Решением тюменского УФАС от 10 июня сведения в отношении ООО „Вест“, его директора и единственного учредителя включены в реестр недобросовестных поставщиков, сроком на два года. „Вест“ обжаловало решение в центральный аппарат ФАС РФ. Согласно его решению основания для включения компании в РНП отсутствовали», — говорится в документе, опубликованном на сайте областного ведомства. ФАС России поручил тюменским подчиненным в течение трех дней исправить ситуацию. По итогу компанию из списка недобросовестных подрядчиков убрали. Как ранее писало URA.RU, поводом для попадания в РНП стал скандал, который случился между ООО «Вест» и администрацией Тюмени. Компания выиграла тендер на 176 млн рублей, на содержание городских дорог, но вскоре власти разорвали контракт. По мнению администрации, исполнитель не выполнял свои обязанности в полной мере. В «Весте» же были уверены, что их притесняют, чтобы отдать контракт областной компании ТОДЭП, которая неофициально считается любимым подрядчиком властей Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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