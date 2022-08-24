Компания из Екатеринбурга доказала ошибку тюменского УФАС

Компания «Вест» из Екатеринбурга заставила тюменское УФАС исключить ее из реестра недобросовестных поставщиков, после жалобы бизнесменов в федеральное ведомство. Информация об этом содержится в решении областной антимонопольной службы. В «черный» список подрядчиков «Вест» попал после скандала с мэрией Тюмени.
«Решением тюменского УФАС от 10 июня сведения в отношении ООО „Вест“, его директора и единственного учредителя включены в реестр недобросовестных поставщиков, сроком на два года. „Вест“ обжаловало решение в центральный аппарат ФАС РФ. Согласно его решению основания для включения компании в РНП отсутствовали», — говорится в документе, опубликованном на сайте областного ведомства.
ФАС России поручил тюменским подчиненным в течение трех дней исправить ситуацию. По итогу компанию из списка недобросовестных подрядчиков убрали.
Как ранее писало URA.RU, поводом для попадания в РНП стал скандал, который случился между ООО «Вест» и администрацией Тюмени. Компания выиграла тендер на 176 млн рублей, на содержание городских дорог, но вскоре власти разорвали контракт.
По мнению администрации, исполнитель не выполнял свои обязанности в полной мере. В «Весте» же были уверены, что их притесняют, чтобы отдать контракт областной компании ТОДЭП, которая неофициально считается любимым подрядчиком властей Тюменской области.
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