Член совета при Путине: МАГАТЭ поймает Киев на лжи о ЗАЭС

30 августа 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Киев попадется на лжи в случае визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил Богдан Безпалько Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) позволит международному сообществу уличить Киев во лжи об обстрелах станции. Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине Богдан Безпалько. «Мы готовы к сотрудничеству во избежание ядерной катастрофы, но не готовы идти на политические или военные уступки. Ради этого мы приглашали МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что все обвинения Украины являются ложью и что мы готовы к сотрудничеству», — заявил Богдан Безпалько в беседе с телеканалом 360. Собеседник телеканала считает, что для России важно показать делегации, что войска РФ не обстреливают Запорожскую АЭС, не хранят там военную технику, не устраивают «пыточных», в чем обвиняет украинская сторона. Кроме того, у представителей МАГАТЭ появится шанс лично убедиться в том, что обстрелы станции производятся украинскими боевиками, заметил он. Член совета подчеркнул, что за восемь лет работы ОБСЕ в Донбассе, фиксировавшей нарушения украинской стороны, к Киеву не было применено никаких санкций, несмотря на замеченные нарушения. «Для [России] важно показать, что мы не против, пожалуйста, приезжайте, смотрите», — резюмировал он. Киев регулярно обстреливает территорию Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что удары по объекту создают риск ядерной катастрофы. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. 27 августа агентство сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре. Однако, как заявляли в российском МИДе, киевские власти делают все, чтобы сорвать визит миссии. В США вовсе призвали заглушить реакторы ЗАЭС, которая обеспечивает электричеством Запорожскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) позволит международному сообществу уличить Киев во лжи об обстрелах станции. Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине Богдан Безпалько. «Мы готовы к сотрудничеству во избежание ядерной катастрофы, но не готовы идти на политические или военные уступки. Ради этого мы приглашали МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что все обвинения Украины являются ложью и что мы готовы к сотрудничеству», — заявил Богдан Безпалько в беседе с телеканалом 360. Собеседник телеканала считает, что для России важно показать делегации, что войска РФ не обстреливают Запорожскую АЭС, не хранят там военную технику, не устраивают «пыточных», в чем обвиняет украинская сторона. Кроме того, у представителей МАГАТЭ появится шанс лично убедиться в том, что обстрелы станции производятся украинскими боевиками, заметил он. Член совета подчеркнул, что за восемь лет работы ОБСЕ в Донбассе, фиксировавшей нарушения украинской стороны, к Киеву не было применено никаких санкций, несмотря на замеченные нарушения. «Для [России] важно показать, что мы не против, пожалуйста, приезжайте, смотрите», — резюмировал он. Киев регулярно обстреливает территорию Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что удары по объекту создают риск ядерной катастрофы. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. 27 августа агентство сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре. Однако, как заявляли в российском МИДе, киевские власти делают все, чтобы сорвать визит миссии. В США вовсе призвали заглушить реакторы ЗАЭС, которая обеспечивает электричеством Запорожскую область.