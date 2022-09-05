Польша хочет помириться с Венгрией после ссоры из-за Украины

Bloomberg: Польша хочет наладить отношения с Венгрией после ссоры из-за спецоперации на Украине

05 сентября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий публично заявил, что Польше и Венгрии не нужно ссориться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польша хочет наладить отношения с Венгрией после разногласий стран из-за конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Польша Матеуш Моравецкий. «Польша попытается наладить отношения с Венгрией после ссоры в начале этого года из-за конфликта на Украине. Польша сможет проводить совместные действия с Венгрией в тех областях, где мы разделяют ценности и интересы», — его слова приводит издание Bloomberg. О том, что союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, стало известно в конце августа этого года. Варшава призвала ужесточить санкции против России и увеличить военную помощь Украине, передает Life . Будапешт не согласился с этой позицией и призвал сосредоточиться на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал 360. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась после увеличения обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР. Несмотря на это, страны Запада и США ввели против РФ жесткие экономические санкции, однако не все государства Евросоюз поддержали этот шаг. Так, Венгрия выступила за налаживание отношений с Россией. Сербия и Италия и Германия также выступили против аннулирования и невыдачи россиянам виз в шенгенскую зону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша хочет наладить отношения с Венгрией после разногласий стран из-за конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Польша Матеуш Моравецкий. «Польша попытается наладить отношения с Венгрией после ссоры в начале этого года из-за конфликта на Украине. Польша сможет проводить совместные действия с Венгрией в тех областях, где мы разделяют ценности и интересы», — его слова приводит издание Bloomberg. О том, что союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, стало известно в конце августа этого года. Варшава призвала ужесточить санкции против России и увеличить военную помощь Украине, передает Life. Будапешт не согласился с этой позицией и призвал сосредоточиться на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал 360. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась после увеличения обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР. Несмотря на это, страны Запада и США ввели против РФ жесткие экономические санкции, однако не все государства Евросоюз поддержали этот шаг. Так, Венгрия выступила за налаживание отношений с Россией. Сербия и Италия и Германия также выступили против аннулирования и невыдачи россиянам виз в шенгенскую зону.