Трасс и Макрон договорились ставить Украину в приоритет

Премьер Британии Трасс и президент Франции Макрон договорились ставить Украину в приоритет

11 сентября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Поддержка Украины станет приоритетной темой в обсуждениях Эммануэля Макрона и Лиз Трасс Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контакты Лондона и Парижа по Украине будут иметь высокий приоритет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. «Связи между нашими народами имеют историческое значение. Мы укрепим их. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — написал Эммануэль Макрон в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался тем, что стал первым из лидеров государств, кто провел телефонный разговор с новым британским премьером Лиз Трасс. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Контакты Лондона и Парижа по Украине будут иметь высокий приоритет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. «Связи между нашими народами имеют историческое значение. Мы укрепим их. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — написал Эммануэль Макрон в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался тем, что стал первым из лидеров государств, кто провел телефонный разговор с новым британским премьером Лиз Трасс. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.