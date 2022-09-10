10 сентября 2022

Трасс и Макрон договорились ставить Украину в приоритет

Премьер Британии Трасс и президент Франции Макрон договорились ставить Украину в приоритет
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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Поддержка Украины станет приоритетной темой в обсуждениях Эммануэля Макрона и Лиз Трасс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контакты Лондона и Парижа по Украине будут иметь высокий приоритет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

«Связи между нашими народами имеют историческое значение. Мы укрепим их. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — написал Эммануэль Макрон в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался тем, что стал первым из лидеров государств, кто провел телефонный разговор с новым британским премьером Лиз Трасс. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Контакты Лондона и Парижа по Украине будут иметь высокий приоритет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. «Связи между нашими народами имеют историческое значение. Мы укрепим их. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — написал Эммануэль Макрон в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался тем, что стал первым из лидеров государств, кто провел телефонный разговор с новым британским премьером Лиз Трасс. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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