26 сентября 2022

Замглавы МИД РФ призвал ООН изменить свою позицию по Украине

Вершинин попросил генсекретаря ООН отнестись к Украине более взвешенно и беспристрастно
© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы МИД РФ призвал ООН к более беспристрастному курсу по Украине Фото:

Россия призвала ООН относится к Украине более взвешенно и беспристрастно. Так считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Вершинин настоятельно призвал [заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари] Ди Карло и ее коллег из руководства секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике», — говорится в распространенном сообщении постоянного представительства РФ при ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что западные страны, помогая Украине, сами становятся участниками конфликта. По его словам, они нацелены на продолжение спецоперации и ослабление России. Он отметил, что преднамеренное разжигание конфликта остается безнаказанным.

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Россия призвала ООН относится к Украине более взвешенно и беспристрастно. Так считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Вершинин настоятельно призвал [заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари] Ди Карло и ее коллег из руководства секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике», — говорится в распространенном сообщении постоянного представительства РФ при ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что западные страны, помогая Украине, сами становятся участниками конфликта. По его словам, они нацелены на продолжение спецоперации и ослабление России. Он отметил, что преднамеренное разжигание конфликта остается безнаказанным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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