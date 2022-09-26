Замглавы МИД РФ призвал ООН изменить свою позицию по Украине

Вершинин попросил генсекретаря ООН отнестись к Украине более взвешенно и беспристрастно

27 сентября 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Замглавы МИД РФ призвал ООН к более беспристрастному курсу по Украине Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Россия призвала ООН относится к Украине более взвешенно и беспристрастно. Так считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Вершинин настоятельно призвал [заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари] Ди Карло и ее коллег из руководства секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике», — говорится в распространенном сообщении постоянного представительства РФ при ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что западные страны, помогая Украине, сами становятся участниками конфликта. По его словам, они нацелены на продолжение спецоперации и ослабление России. Он отметил, что преднамеренное разжигание конфликта остается безнаказанным.

Россия призвала ООН относится к Украине более взвешенно и беспристрастно. Так считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Вершинин настоятельно призвал [заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари] Ди Карло и ее коллег из руководства секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике», — говорится в распространенном сообщении постоянного представительства РФ при ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что западные страны, помогая Украине, сами становятся участниками конфликта. По его словам, они нацелены на продолжение спецоперации и ослабление России. Он отметил, что преднамеренное разжигание конфликта остается безнаказанным.