Захарова назвала «извращенной фантазией» заявления чиновницы ООН о виагре в армии РФ

Обвинения российской армии в использовании медицинских препаратов для сексуального насилия на Украине является «извращенной фантазией». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«При этом чиновница не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией „независимой международной комиссии по расследованию на Украине“, которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое „хайли лайкли“, только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ.
По ее словам, это заявление сложно комментировать всерьез. Захарова отметила, что подобные вбросы появляются не впервые.
Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН Прамила Паттен сказала, что российская армия использует виагру для изнасилования украинских женщин. По ее словам, это якобы является «военной стратегией» России, передает «Царьград».
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Обвинения российской армии в использовании медицинских препаратов для сексуального насилия на Украине является «извращенной фантазией». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «При этом чиновница не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией „независимой международной комиссии по расследованию на Украине“, которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое „хайли лайкли“, только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ. По ее словам, это заявление сложно комментировать всерьез. Захарова отметила, что подобные вбросы появляются не впервые. Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН Прамила Паттен сказала, что российская армия использует виагру для изнасилования украинских женщин. По ее словам, это якобы является «военной стратегией» России, передает «Царьград».