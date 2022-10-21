Аналитики назвали список продуктов, больше всего подорожавших в сентябре

«Эвотор»: в сентябре больше всего подорожали кофе и мясные полуфабрикаты

21 октября 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Согласно материалам «Эвотора», мясные полуфабрикаты в сентябре подорожали на 2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В сентябре в несетевой рознице больше всего подорожали кофе и мясные полуфабрикаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы компании «Эвотор». «Рост средних цен на один процент эксперты зафиксировали у таких товаров, как молоко, кефир, молотый кофе, зефир», — пишет агентство. Мясные полуфабрикаты и растворимый кофе, в свою очередь, увеличились в цене на 2% по сравнению с августом этого года. По данным «Эвотора», по сравнению с сентябрем прошлого года, в несетевой рознице больше всего подорожал молотый кофе — на 55%. На втором месте лапша, пюре и растворимый кофе — 43%. А орехово-фруктовые драже и томатная паста за год подорожали на 37%. Ранее Минсельхоз России заявил о наличии предпосылок для снижения цен на хлеб в текущем году, сообщает RT. Аналитики, однако, предсказывают подорожание крупы в России, передает «Национальная служба новостей».

В сентябре в несетевой рознице больше всего подорожали кофе и мясные полуфабрикаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы компании «Эвотор». «Рост средних цен на один процент эксперты зафиксировали у таких товаров, как молоко, кефир, молотый кофе, зефир», — пишет агентство. Мясные полуфабрикаты и растворимый кофе, в свою очередь, увеличились в цене на 2% по сравнению с августом этого года. По данным «Эвотора», по сравнению с сентябрем прошлого года, в несетевой рознице больше всего подорожал молотый кофе — на 55%. На втором месте лапша, пюре и растворимый кофе — 43%. А орехово-фруктовые драже и томатная паста за год подорожали на 37%. Ранее Минсельхоз России заявил о наличии предпосылок для снижения цен на хлеб в текущем году, сообщает RT. Аналитики, однако, предсказывают подорожание крупы в России, передает «Национальная служба новостей».